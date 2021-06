Hoy Estado de México – junio 26, 2021

Mauricio Rodríguez, vocero de la Universidad Nacional Autónoma de México para Covid-19, hizo referencia al considerable incremento en los contagios de Covid-19 en personas que ya están vacunadas, así como los decesos, y exhortó a la población a no pensar en una tercera ola de contagios en México.

Entidades como Baja California Sur y Quintana Roo ya se encuentran en una etapa crítica de la tercera ola de Covid-19, seguidos por Tabasco, Yucatán y Tamaulipas, después Sinaloa, Nuevo León y Sonora, en tanto que la Ciudad de México ha registrado poco a poco un aumento de contagios, así lo mencionó en entrevista para Heraldo Radio en “Informativo de fin de semana” con Sofía García y Alejandro Sánchez.

Así que sugiere que no se espere una tercera ola en el país, ya que sería muy tarde, también dijo que sebe terminarse la propagación de contagios, para así avanzar con la inmunización lo antes posible, ya que todas las variantes se encuentran en el país. “Si les abrimos la puerta se meten y eso no queremos”.

Por su parte, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la CDMX, informó que son personas más jóvenes las que están ingresando a los hospitales, debido a que ya no respetan las medidas de higiene.

“Se relajan las medidas y empieza el virus a encontrar otra vez por dónde. No hay que relajar ahorita, hay que hacer las actividades con cuidado, respetando las medidas de seguridad sanitaria, porque si no se mete el virus, eso no nos queda la menor duda”.

Es importante mencionar que las vacunas no protegen totalmente y necesitan ayuda, únicamente brindan protección en caso de estar enfermos gravemente o en peligro de muerte, siempre y cuando se proceda, se diagnostique y se atienda en el momento, pues en caso de aplicarse las vacunas y se encuentren en riesgo, la dosis no será suficiente.

“Hay que seguirnos cuidando, si no te puede dar (Covid-19) o puedes ser parte de la transmisión del virus en tu comunidad”.