Hoy Estado de México – junio 27, 2020

Con más de 350 obras de arte relacionadas con los Vengadores, 50 de ellas jamás vistas, fue inaugurado el Hotel New York The Art of Marvel de Disneyland París.

El hotel, inaugurado oficialmente el 21 de junio, solo se llamaba New York y estaba inspirado en la Gran Manzana, pero luego de 2 años de remodelaciones, ahora se ha renovado y llenado del mundo Marvel.

Las obras de los Avengers que se exhiben fueron hechas por 110 artistas de diferentes nacionalidades.

El alojamiento cuenta con:

561 habitaciones

dos restaurantes

un bar

un gimnasio

dos piscinas

una cancha de baloncesto

una sala con decorados de las películas Marvel

un espacio creativo para que los niños aprendan a dibujar a sus superhéroes favoritos

una sala de convenciones

una tienda con productos exclusivos de Marvel

Además podrás hospedarte en las suites dedicadas a los fans de Los Vengadores y Spider-Man







Entre las remodelaciones a destacar están los ascensores, que son una recreación de los de la Torre Stark, la piscina se parece a una estación del metro neoyorquino y la inmensa lámpara de más de mil kilos que cuelga en el centro del restaurante Manhattan es una representación de Asgard, el reino de Thor.

Aunque el perfil de visitantes más habitual son familias, la mayoría son familias con hijos adolescentes, que es el target al que está dirigido el hotel.

A esta renovación se le suma la del Hotel Disneyland que ofrecerá a los huéspedes una experiencia de cinco estrellas, y contará con una temática inspirada en las princesas de Disney, desde La Bella y La Bestia, Cenicienta, La Bella Durmiente, Frozen y Rapunzel.

La apertura fue declarada por Disney como todo un éxito en cuanto al número de turistas que se hospedaron.