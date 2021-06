Hoy Estado de México – junio 08, 2021

Valentina de la Cuesta, la hija que Sergio Andrade procreó con Karla de la Cuesta, dio su opinión sobre la situación que vivió su madre hace años, y habló en contra de Gloria Trevi, asegurando que la regia no fue ninguna víctima.

Valentina habló en entrevista para el programa Suelta la Sopa, donde dijo que Gloria ayudó activamente en el reclutamiento de jóvenes para después privarlas de su libertad, llevándolas poco a poco a ser víctimas de abuso sexual.

Aseguró que está totalmente en contra de todo lo que sucedió, sin embargo, no le parece justo que Sergio Andrade sea juzgado como el único responsable, ya que existen más personas relacionadas en el asunto.

“Me duele que México no tiene memoria. México ha olvidado los actos de ciertas personas, los actos de alguien que tienen aquí, porque a México se le ha olvidado (…) No fue una víctima, de alguna y otra forma fue tergiversada una víctima, no te exime a ti de lo que has hecho”.

Asimismo, platicó en el programa cómo fue que supo quién era su padre:

“En el momento en que yo por primera vez le pregunté a mi madre ‘¿quién es mi padre?’, le pregunté cuál es su nombre y ella se puso muy, muy mal. En ese momento le dije ‘me viene y me va todo lo que hay detrás de las lágrimas que en este momento estoy viendo, con tan sólo que menciones el nombre, no hace falta que me expliques nada’ (…) Uno no puede desligarse de su pasado porque tu pasado te pertenece. No tienes que vivir pensando en esa tormenta como si fuera tu presente aún”.