Hoy Estado de México – junio 12, 2021

Bárbara Estrada, quien fuera pareja sentimental del famoso payaso Chuponcito, dio a conocer que, tras mucho tiempo de acoso y chantajes por parte del artista, interpondrá una denuncia en su contra.

Indicó que no es lo que aparenta en los medios, ya que la amenazó con hacer público contenido sexual e incluso le ofreció dinero por tener relaciones sexuales con su padre.

“Sufrí muchísimo acoso, quiero decirlo. Me pedía videos íntimos con mi pareja. Él me ofrecía dinero y la última vez me dijo que si me acostaba con mi mapa me daba 20 mil pesos. No es un ángel como la gente lo ve”, dijo la mujer.

Asimismo, dijo que el hombre le exigía fotos sin una prenda de ropa y la amenazó con que las divulgaría. Dio a conocer que su relación con Chuponcito tuvo una duración de cuatro años.

Pero ella no es la primera que denuncia estos actos por parte del humorista, la primera fue Karla Oaxaca, su ex manager, quien lo denunció por presionarla para tener sexo con él, por lo que Bárbara indicó que tras estas afirmaciones ella decidió hablar.

Manuel Valadez, representante legal de Bárbara, dijo que la demanda ya se presentó ante las autoridades de la Fiscalía de Delitos Sexuales, por lo que iniciaron la carpeta de investigación, sin embargo, no quiso dar detalles, por la secrecía de las pesquisas.

Indicó que Chuponcito practica la religión cristiana, pero lo que hace no tiene relación con lo que profesa. Resaltó que se cambió de casa y tuvo que ir a terapia psiquiátrica y psicológica, por el acoso que sufrió.

“Solamente quiero que se haga justicia y que se le borre la cara de cínico que tiene. Él dice mucho que es cristiano y realmente pues no. Recibí daño psicológico. Estoy tomando antidepresivos por lo mismo de esta situación. Me tuve que cambiar de casa porque sí me sentía muy acosada”.