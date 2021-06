Hoy Estado de México – junio 26, 2021

La socialité Kim Kardashian, quien le pidió el divorcio a su ex esposo Kanye West el pasado mes de febrero tras seis años de un feliz matrimonio, decidió romper el silencio y compartir algunos detalles sobre su separación.

En su participación en la reunión Keeping Up With the Kardashians, Kim, de 40 años de edad, confesó lo que no funcionó con Kanye, por lo que decidió terminar su relación.

Al ser cuestionada acerca de su divorcio con el ganador del premio Grammy, ella dijo: “Honestamente, no creo que siquiera lo diría aquí en la televisión, pero no fue una cosa específica que sucedió en ninguna de las partes”.

Posteriormente, Kim Kardashian reveló el motivo por el cual quiso separarse del rapero.