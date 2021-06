Hoy Estado de México – junio 24, 2021

La bella y famosa actriz de Hollywood, Jennifer Aniston, de 52 años, aún tiene la idea de estar con alguien algún día y que en esta ocasión sea para siempre, algo estable, así lo dijo en entrevista con la revista People, al hacer referencia a sus matrimonios pasados fallidos con Brad Pitt y Justin Theroux.

“No. Absolutamente no. Voy a ceñirme a las formas normales de salir con alguien. Que alguien te invite a salir. Esa es la forma en que lo preferiría “, comentó Aniston acerca de las citas virtuales.

Cuando la cuestionaron sobre si quiere casarse nuevamente dijo que no le interesa, sólo quiere encontrar a alguien con quien vivir una vida agradable sin papeles de por medio.

“Oh Dios, no lo sé. No está en mi radar. Estoy interesada en encontrar una pareja fantástica y simplemente vivir una vida agradable y divertirme el uno con el otro. Eso es todo lo que deberíamos esperar. No tiene que estar grabado en piedra en documentos legales”.

Cuando habló sobre el bombardeo por el que pasó en manos de los medios de comunicación acerca de su vida sentimental con el paso de los años, la actriz indicó:

“La autoconciencia es clave. Realmente he obtenido mucho de la terapia. Solo siendo una persona pública, hay muchas cosas increíbles que vienen con eso. Pero también hay muchas cosas difíciles, porque solo somos humanos, y tendemos a caminar con ojos de buey en la cabeza, ignorando lo que dicen a nuestro alrededor”.

Explicó que en muchas ocasiones también es la familia quien presiona con las cosas personales, sobre el matrimonio, la maternidad, etc., situaciones que sólo el interesado puede responderse.

“A veces no puedes ayudar a los miembros de la familia o a las personas que envían cosas diciendo: ‘¿Qué es esto? ¿Vas a tener un bebé? ¿Te vas a casar?’ Es como, ‘Oh, Dios mío, ¿cuándo y cuántos años te tomará ignorar esa tontería?’”.