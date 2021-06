Arturo Callejo – junio 10, 2021

Entre madres de familia existe incertidumbre respecto a si van o no a llevar a sus hijos a la escuela el próximo lunes, ya con el color verde del semáforo epidemiológico, pues temen que sus pequeños se contagien de COVID-19, a sabiendas de que profesores y demás personal educativo fue inmunizado hace algunas semanas.

“Tengo dos niños en la escuela, uno en la secundaria y otro está en tercero de primaria y no los voy a llevar porque todavía corren el riesgo de contagiarse de COVID, hay mucha gente que está vacunada, los maestros están vacunados, pero algunos de los parientes de los alumnos no tienen vacunas y de hecho los alumnos todavía no están vacunados y corren el riesgo de contraer COVID, la verdad tengo miedo de que se puedan contagiar con otros compañeros porque no todos están vacunados aún”, argumentó la señora Elizabeth.