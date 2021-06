Hoy estado de México – junio 9, 2021

En el tiradero de basura de Chimalhuacán, más 70 niñas, niños y adolescentes, regresaron a clases presenciales.

A un lado de los desechos y los olores que éstos desprenden, los menores toman su lugar en una silla y mesa para poder seguir las clases y asesorías que les brindan los maestros.

Los padres de estos niños laboran en el tiradero de Escalerillas, en Chimalhuacán, por lo que durante la pandemia por COVID-19 no pudieron tomar clases virtuales, pues la precaria situación económica no les permite tener una computadora, celular y menos internet.

“Yo ya no tomé también por eso mismo clases en línea, porque como no tengo computadora ni celular así, pues ora sí que no me puedo conectar y eso”, explica Dorian Alexis, un adolescente que ayuda a su madre enferma, y expresa que el apoyo que recibe actualmente ha sido de gran ayuda.