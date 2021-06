Manuel López – junio 16, 2021

A seis meses del feminicidio de Renata Reyes, una adolescente de 13 años localizada con signos de abuso sexual dentro de su casa en el municipio de Ixtapaluca, su familia denunció que no hay avances en las investigaciones y el principal sospechoso sigue libre.

Señalan que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México no le ha otorgado apoyo legal a la familia -que por derecho les corresponde- y, aunque los agentes de la Fiscalía ya entrevistaron a todos los vecinos y amigos relacionados al caso, hasta el momento el principal sospechoso no ha sido citado a declarar.

«Sé que por derecho tengo acceso a un asesor jurídico, pero no lo tengo, no tengo ningún licenciado, no tengo ningún asesor jurídico de estas instancias que se supone que por derecho debo de tener”

“La Fiscalía solamente me dice que están trabajando, que están trabajando, pero lo único que pido es que ya se mande a citar a esta persona principal actor de los hechos, para descartarlo, porque él para mi es una piedrita en el zapato”, explicó Karen Reyes, madre de Renata.

La joven fue localizada la noche del 29 de noviembre recostada en su cama, con manchas de sangre y con la cara encintada con plástico gris, luego de que su mamá salió a trabajar todo el día y sus abuelos no lograron entrar a la vivienda que rentaba en la colonia Chocolines.

Cinco meses antes, la pareja sentimental de Karen, y principal sospechoso para la familia, había intentado grabar con su teléfono celular a Renata cuando pretendía bañarse, pero fue descubierto y denunciado ante la Fiscalía Especializada en Violencia Sexual, Familiar y de Género; sin embargo, las autoridades no procedieron y ahora que la víctima fue asesinada aseguran que ya no hay delito que perseguir.

Ante ello, los deudos de Renata solicitaron al Fiscal General de Justicia del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez y a la Fiscal de Género, Dilcya García, que les informen sobre los avances en las pesquisas y el motivo por el cuál no se ha citado a declarar al principal sospechoso que desde el feminicidio de Renata escapó junto a sus familiares.