Hoy Estado de México – junio 08, 2021

El actor que ha dado vida a Luis Miguel, en La Serie, Diego Boneta, habló en entrevista para el programa Venga la Alegría, sobre la inconformidad de la hija del cantante, Michelle Salas, acerca de la forma en que fue retratada en la segunda temporada de la vida del intérprete.

No obstante, Boneta explicó que nada de lo que sucede en la serie de Netflix en invención de nadie, pues todo ha sido relatado por el mismo Luis Miguel, según su perspectiva.

Cabe recordar que Michelle acusó a la plataforma Netflix de haber sexualizado su vida, después de sacar a la luz la relación sentimental que sostuvo con el ex mánager de su padre, Alejandro Asensi.

“Primero que nada, me parece importante aclarar que yo no permití en ningún momento el uso de mi imagen, mi nombre y mi vida personal. Así como tampoco me consultaron si yo estaba de acuerdo con que mi vida se convirtiera en una serie de televisión y en uno de los personajes principales de la interpretación ficcional de esta”, escribió recientemente Salas en Instagram.