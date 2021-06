Hoy Estado de México – junio 20, 2021

Tras haber sido detenido el actor Héctor Parra por el delito de abuso sexual, su hija habló por primera vez de la situación que vivió a manos de su progenitor.

Alexa, hija de Ginny Hoffman y Héctor Parra, narró que desde los 6 años su padre abusó de ella y aseguró que luchará por su verdad y que podrá demostrarlo.

“Ya hablé y no me voy a callar. Voy a luchar porque es mi verdad. No estoy luchando por la verdad de mi hermana, que la amo con todo mi corazón, estoy luchando por mí verdad y la voy a demostrar”.

Alexa señaló que los abusos comenzaron desde que era una niña y hasta que dejó de ver a su padre.

Respecto a los señalamientos de que están usando tráfico de influencias para el proceso legal, Alexa negó que estén aprovechando el puesto de Sergio Mayer como diputado.

Aseguró que gracias al ahora esposo de su mamá se dio cuenta de que algo no estaba bien.

“Son muchas cosas que entiendo que no puedo dar los detalles, entonces yo sí me sentía incómoda, pero al mismo tiempo no entendía, porque es mi papá, o sea, cómo te esperas que tu papá te haga un daño así. Yo no sabía qué hacer, estaba confundida. Ya que conocí a Alberto, el esposo de mi mamá, él tiene otra hija, y yo veía que él no la trataba como mi papá a mí, entonces me di cuenta de que lo que me incomodaba sí tenía sentido”