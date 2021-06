Arturo Callejo- junio 03, 2021

Definitivamente el próximo lunes 07 de junio en el Estado de México no habrá regreso paulatino y voluntario a clases presenciales, y bien podría ser hasta el lunes 14, pero todo depende del anuncio que dé mañana el gobierno federal respecto al color del semáforo epidemiológico para esta entidad federativa durante las siguientes dos semanas, indicó Ricardo de la Cruz Musalem, subsecretario de Gobierno.

En este estado se cuentan hasta 4.3 millones de estudiantes de todos los niveles educativos que asisten a 25 mil escuelas, es decir, es la plantilla más grande del país y también el mayor número de inmueble educativos a nivel nacional.

“La verdad yo no me quisiera aventurar a dar fecha porque aún no la tenemos, pero lo que sí puedo decir, es que se está viendo que las escuelas tengan una revisión previa, incluso, estamos en una estrategia de que si, por algún motivo, algún docente no pudo vacunarse en esos días, que pudieron ser muchos porque no estaban en el estado o están enfermos, también podamos abordarlos”, expresó el funcionario estatal.