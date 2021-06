Arturo Callejo- junio 25, 2021

Mujeres comerciantes de la localidad de Raíces, ubicada en las faldas del volcán Xinantécatl, acusan que sus ventas de carne, pan, café, tortillas y elotes asados, entre otros alimentos, son muy bajas en esta reapertura del Nevado de Toluca, debido a que los visitantes regresan muy gastados luego de su experiencia en la montaña.

Y es que, a la entrada del Parque de Los Venados, comuneros cobran 50 pesos por persona, la misma cantidad por el automóvil en el que vaya una familia y si ésta decide estacionar su unidad son 50 pesos más.

A este gasto se suma que el ascenso en camionetas de los propios comuneros al punto conocido como “Las Cadenas” cuesta 50 pesos y el regreso al parque de Los Venados la misma cantidad, por lo que si va una sola persona en su auto el gasto aproximado es de 250 pesos, solo en ingreso y traslado hacia el Nevado de Toluca, pero si van cinco integrantes de familia el gasto sería de 950 por todos, incluyendo el ingreso de su unidad y estacionamiento.

Este gasto hace que los paseantes a su regreso ya no se detengan para consumir alimentos en los comercios que hay sobre la carretera que conduce del Parque de los Venados en dirección a la capital mexiquense, pues ya vienen muy gastados, considera la señora María Eugenia Arriaga Arriaga.

“No hay turismo y esto se debe a que allá arriba hay camionetas que transportan a la gente, pero cada camioneta tiene un costo de 50 pesos, transportan dos y hasta tres camionetas, entonces, es caro, hay familias grandes hasta de 10 personas que vienen y la camioneta son 50 por subir y otros 50 por bajar, gastan allá arriba y acá ya no consumen, hay gente que viene limitada, no cuentan con tanto presupuesto porque no se imaginan el costo que se va a incrementar al subir al volcán, ellos piensan que van a caminar, que pueden entrar con su auto, cuando no es así”, señaló la comunera.