Hoy Estado de México – junio 16, 2021

Luego de que las redes se sumaran a la defensa de Aries Terrón por las agresiones de Bárbara de Regil, la plataforma Instagram tomó cartas en el asunto y decidió clausurar el perfil de ‘Loving it’ la proteína que promueve la influencer.

Esto tras los reportes que hubo por parte de algunos usuarios acerca de que la cuenta infringía el reglamento comunitario de la red social, pues ofrecía un producto milagro.

Claro que Bárbara no tardó en salir a su defensa, tanto de la proteína como de sus rutinas de ejercicio, pues ha dado mucho de qué hablar, pues casi a nadie le da resultados.

Respondiendo a las críticas, Del Regil compartió su testimonio sobre su producto y sus rutinas, pues asegura que sí funcionan y en caso de que no sea así es porque no lo están haciendo bien.

«Una cosa que no has entendido es que la alimentación es un 80 por ciento y el ejercicio es un 20. Tienes que comer muy saludable… Esto me ha ayudado a deshincharme… me siento mucho más definida».