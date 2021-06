Osvaldo Müller – junio 1, 2021

Desde el pasado fin de semana la candidata a Diputada Local por el distrito 12, Esmeralda González Cruz, comenzó a realizar sus cierres de campaña regionales.

El primer municipio que visitó fue Tepotzotlán donde se hizo acompañar de Melchor Franco, candidato a presidente municipal y ante unas 10 mil personas agradeció el apoyo que los ciudadanos le han mostrado al proyecto verde.

“Mi agradecimiento para todas y cada una de las personas de este gran distrito. No tengo cómo pagarles tantas muestras cariño que nos han brindado”, mencionó González Cruz.

Posteriormente se trasladó a Melchor Ocampo en donde acompañó a Humberto Pérez, candidato a la presidencia y ahí frente a 15 mil asistentes aseguró que no existe duda que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) conseguirá el triunfo en todo el Estado de México.

“Ya hemos recorrido los municipios de Tonanitla, Nextlalpan, Jaltenco, Teoloyucan, Tepotzotlán, Coyotepec y Melchor Ocampo, mismos que integran el distrito 12 y no hay un solo rincón que la gente no nos diga que quieren un cambio, que quieren ver caras nuevas, políticos con una visión diferente y aquí en el Partido Verde estamos los mejores candidatos, los que no le vamos a fallar al electorado”, apuntó.