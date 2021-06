Hoy Estado de México – junio 24, 2020

Una chica que salió de fiesta el fin de semana termino con una deuda en el banco por 50 millones de dólares.

Se trata de Maddie McGivern quien después de ir a un bar con sus amigas, checó el estado de cuenta de su tarjeta, descubriendo que tenía un balance negativo por 49.999.999.697,98 dólares.

A través de un video en su cuenta de Tik Tok reveló la enorme deuda que tenía con el banco y platicó que llamó de inmediato a la sucursal.

“Me gustaría poder decir que compré la ciudad de Los Ángeles. No es el caso. No estoy muy segura de lo que me inclinó a comprobar mi cuenta bancaria a las 2 de la noche. Pero lo hice. Y a continuación vi 49.000 millones en negativo», contó en un video en Tiktok que, como era de esperar, se viralizó.