Hoy Estado de México – junio 29, 2021

El intérprete de reguetón, J Balvin provocó gran cantidad de comentarios a través de su cuenta de Instagram, después de que respondiera una publicación de Ricky Martin, donde se muestra con uñas de acrílico para manifestarse en contra de la homofobia y que compartió en su cuenta oficial.

Y es que Ricky fue víctima del odio de muchos tras haber posado para una revista al lado de su esposo Jwan Yosef, con quien tiene varios años casado, por lo que el boricua publicó un mensaje de preocupación por la intolerancia contra quienes tienen preferencia por personas del mismo sexo, pues según él, la situación sigue igual a pesar de los años.

“Hace una semana subí unas fotos junto a mi esposo para una edición especial de la revista @cap74024. Para ambos fue una experiencia maravillosa y una manera de celebrar nuestro orgullo”, indicó Ricky Martin.

Puntualizó que no esperaba la forma en la cual los cibernautas reaccionarían, pues fueron despectivos e incluso los dejaron de seguir.

“Lo que no me esperaba, sobre todo después de todo el trabajo que se ha hecho durante tantos años, es que un gran número de personas decidieron dejar de seguirnos o comentar de manera despectiva”, dijo mediante Instagram.

La publicación de Ricky conmovió a muchos de sus seguidores, ya que reveló que los comentarios despectivos le recordaron la preocupación que vivió antes de hacer públicas sus preferencias sexuales.

“No es el número de seguidores lo que me preocupa, es el mensaje qué hay detrás de su decisión lo que me ha provocado el mismo sentimiento que tuve hace años antes de compartir públicamente sobre mi orientación sexual. Ese mismo miedo que me paralizaba, me atormentaba y no me dejaba ser”.

Pero, aseguró que su familia lo impulsó a luchar y sacarle beneficio a sus temores para “seguir trabajando por el bienestar de millones de personas que sufren todos los días a causa de la falta de aceptación”.

Por supuesto, el reguetonero J Balvin no dudó en responderle y le comentó: “Tú eres el hombre más especial del mundo, ¡yo me casaría contigo! Te amo”.