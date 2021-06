Hoy Estado de México – junio 24, 2021

La cantante Lidia Ávila no ha querido participar en la gira del reencuentro de la agrupación OV7, esto porque se ha negado a subirse al escenario con M’Balia, pues no podía aceptar que ella tuviera una relación sentimental con otra mujer, situación que ni la misma M’Balia ha confirmado, de acuerdo con una revista de espectáculos.

“Si algo tengo bien arraigado en mi vida, son los valores que me enseñó mi familia, el amor, la honestidad y el respeto. Todos somos seres humanos, tenemos los mismos derechos, la libertad de amar, y ser felices como cada quién lo decida. Estoy convencida de que entre los seres humanos no deben existir etiquetas”, indicó Lidia Ávila.

Ávila habló al respecto asegurando que no permitirá ser etiquetada y mucho menos que la acusen de homofóbica, pues no es así, ni lo será nunca. Pese a sus declaraciones, no dio información sobre si participará o no en la gira de OV7, misma que se encuentra en organización para dar varios conciertos en diversas ciudades del país.