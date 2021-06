Hoy Estado de México – junio 19, 2021

El martes 22 de junio empezará la inmunización contra Covid-19 con la aplicación de la primera dosis a habitantes de 40 a 49 años y mujeres embarazadas mayores de edad que tengan más de nueve semanas de gestación en Nezahualcóyotl, y el 24 de junio en Ecatepec.

La vacunación se llevará a cabo a partir de las 9:00 y hasta las 17:00 horas, tomando en cuenta la letra inicial del primer apellido y tomando en cuenta este calendario:

Quienes cumplan con todos los requisitos en ambos municipios, deberán realizar su registro en el portal https://mivacuna.salud.gob.mx, así como presentar impreso el formato que les genera la plataforma, una identificación oficial, CURP y comprobante de domicilio original a nombre de quien se vacuna.

Las autoridades recomiendan llenar previamente su formato a excepción del tipo de vacuna, el número de lote y la fecha en que se presentará, para así agilizar el ingreso a los módulos de vacunación.

En caso de no identificar las sedes, horarios y requisitos, están disponibles en http://edomex.gob.mx/vacunacion.

Cabe recordar que la vacuna no tiene ningún costo y es totalmente segura, por lo que recomiendan no pernoctar ni llegar de madrugada a los módulos y en la medida de lo posible escalonar la llegada para no hacer filas que arriesguen la salud, también se recomienda desayunar antes de salir de casa y si se lleva un tratamiento médico, tomarlo al pie de la letra.

Finalmente se exhorta a continuar con las medidas sanitarias preventivas, aun si ya se recibió la vacuna, como uso de cubrebocas, lavado de manos frecuente y conservar la sana distancia.