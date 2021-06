Jesús Hernández – junio 23, 2021

A pesar de que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, reconoció ayer que el rebrote de contagios de COVID-19 que se registra en México podría alcanzar hasta el 15 por ciento este fin de semana, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, minimizó el repunte, pues consideró “que no es alarmante”.

“El doctor Hugo López-Gatell hace la evaluación caso por caso, ahora que hay algún repunte en algunos estados, los revisamos hay en el caso de Sonora un repunte de contagio, pero vamos a decir, no alarmante y todavía no se refleja en el número de fallecidos”; indicó.

Durante la conferencia matutina de este miércoles, el mandatario mexicano también minimizó el número de personas que han fallecido por contagio de COVID-19, a pesar de que contaban con su esquema completo de vacunación, al señalar que no es un “asunto grave” que se esté presentando en el país.

“No es un asunto grave, esto que me estás planteando, no me lo habían informado, (pues) es mínimo, prácticamente inexistente, porque si no pues nos reunimos todos y es para tratar el tema de la pandemia”, agregó.