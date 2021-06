Manuel López- junio 25, 2021

Tras la petición del Cabido de Nezahualcóyotl para que auditen al gobierno local por supuestas obras millonarias en abandono, el alcalde Juan Hugo de la Rosa negó las acusaciones y dijo que la solicitud tiene en realidad tintes electorales.

“Esto a mí me da tranquilidad porque sé que la inmensa mayoría de las obras que hemos realizado en este momento ya están auditadas y me permitirán terminar mi periodo de gobierno con toda tranquilidad de que no hay ninguna anomalía en la aplicación de los recursos”, dijo.