Hoy Estado de México – junio 15, 2021

Lisa Banes, actriz de origen estadounidense reconocida por sus personajes en las cintas «Cocktail» o «Gone Girl«, perdió la vida después de permanecer bastante delicada desde el 4 de junio pasado, tras ser atropellada en Nueva York.

Según medios locales, la estrella murió este lunes, luego de ser embestida por el conductor de un ciclomotor, quien huyó en el lugar,

«Estamos desconsolados por el trágico y sin sentido fallecimiento de Lisa. Era una mujer de gran espíritu, amabilidad y generosidad y dedicada a su trabajo, ya sea en el escenario o frente a una cámara y más aún a su esposa, familia y amigos. Tuvimos la suerte de tenerla en nuestras vidas «, comentó su representante David Williams, de acuerdo con la cadena NBC.

Los hechos ocurrieron el pasado 4 de junio, cuando las autoridades policiacas de Nueva York recibieron una llamada telefónica cerca de las 18.30 (22.30 GMT) que informó sobre un accidente vehicular, una persona atropellada en la zona oeste de Manhattan, muy cerca del centro cultural Lincoln Center.

«A su llegada, los agentes observaron a una mujer de 65 años que yacía sobre la calzada con una contusión severa en la cabeza», indicó la Policía, quienes informaron sobre el traslado de Banes al Hospital Mount Sinai Saint Luke, en estado crítico.

Los hechos ya se investigan en el departamento de colisiones de la Policía, donde se estableció que la actriz cruzaba la Avenida Amsterdam en el momento en el que un ciclomotor la embistió para después huir, después de lo cual fue trasladada al hospital Mount Sinai Morningside, donde le atendieron por una grave contusión traumática en el cerebro misma que le complicó todo.

Cabe destacar que Banes actuó en cine, televisión y teatro. En 1981 obtuvo el Theater World Award tras dar vida a Alison Porter en «Don’t Look Back in Anger», y fue nominada como mejor actriz en los Drama Desk Award por haber participado en «Isn’t it Romantic?» en 1984.

También fue parte de las series «The King of Queens» (El Rey de Queens»), «Six Feet Under» (A dos metros bajo tierra»), «Nashville» y «Royal Pains», y protagonizó la películas «Cocktail» (1988) y «Gone Girl» (2014).