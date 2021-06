Hoy Estado de México – junio 30, 2021

El actor de Hollywood Bill Cosby salió de prisión luego de que la Corte Suprema de Pensilvania canceló sorpresivamente su condena por agresión sexual, después de establecer que un fiscal le prometió públicamente en 2005 que no lo acusaría, lo cual no fue cierto; por lo que él se sintió seguro y se acusó a sí mismo.

En 2018, Cosby fue arrestado por presuntamente haber agredido sexualmente a Andrea Constand en 2004. Al histrión se presentó ante la policía en 2005, sin embargo, Bruce Castor, quien fuera fiscal del distrito de Montgomery, quien se convirtió en uno de los representantes legales de juicio político de Trump, aseguró de forma pública que no presentaría cargos.

Para el siguiente año, Andrea denunció al actor, y en una declaración reveló que, sí utilizaba Quaaludes en mujeres sin su aprobación, indicando que su fin era sostener relaciones sexuales con ellas; ante esta declaración, diez años más tarde, varias mujeres lo denunciaron públicamente y ante la policía.

Pero en 2015, Cosby fue acusado por un fiscal del condado de Montgomery haciendo uso de su misma declaración como pruebas en su contra. En 2018 fue condenado y apeló, pues aseguró que era injusto y que no tuvo un juicio justo, pues el juez permitió que cinco mujeres testificaran contra él por “actos malos”.

Dichas acusaciones no se procesaron, pero narraron la forma en que fueron agredidas por el hombre. Cosby dijo que el jurado lo declaró culpable de haber agredido a Constand de manera injusta, y que, de no contar con acusaciones de otras mujeres, no hubiera sido condenado, por la falta de pruebas.