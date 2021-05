Hoy Estado de México – mayo 19, 2021

Raciel Pérez Cruz, candidato a la alcaldía de Tlalnepantla abanderado por la alianza “Juntos Haremos Historia en el Estado de México”, ha recorrido calles, callejones y lugares que no han sido visitados por ningún candidato, lugares en lo que los habitantes le han externado su apoyo para atender el rezago social resultado de las gestiones del PRI y el PAN.

Raciel Pérez aseguró que en su gobierno fueron rehabilitadas varias calles e indicó que este programa será permanente el próximo periodo, y que con el apoyo de la gente se ganará hacia la transformación, esto ante habitantes de la colonia Dr. Jorge Jiménez Cantú, considerada una de las zonas más altas del oriente de Tlalnepantla.

«Una calle deteriorada no es una cuestión de varillas y cemento, es señal de abandono y en el mediano plazo favorece la desintegración del tejido social de una comunidad. Si me dan la oportunidad continuaré con el Programa de Reconstrucción de Calles porque no se puede vivir en estas condiciones».