Hoy Estado de México – mayo 10, 2021

Chayanne es el papá de muchos (en la mente de las mamás mexicanas) por eso es uno de los artistas preferidos por las mujeres de entre 40 a 55 años.

¿Y qué mamá se México se negaría a ir a ver a Chayanne? Pues este fue el pretexto que usó un joven para que su mamá fuera a vacunarse.

El joven narró que cuando él era niño, su mamá lo llevaba al dentista con engaños, por lo que decidió aplicársela de la misma manera, y grabó el momento de su dulce venganza.

Este singular hecho ocurrió en Monterrey, sitio al que le dijo el joven a su madre que Chayanne estaba visitando México y en especial la entidad regia y, obvio, la mamá emocionada no dudó en acudir a ver al intérprete de “Torero”.

El trayecto fue grabado por el hijo, quien captó a su madre emociona porque iba a ver a Chayanne.

La grabación muestra el momento en el que la madre se da cuenta del engaño, pues al llegar a su destino le pregunta a su hijo si “¿Esta es la fila para ver a Chayanne?” y el hijo le contesta que sí.

Sin poderse aguantar la risa, el hijo confiesa verdad.

La mamá le reclama a su hijo, pues al parecer no es partidaria de las vacunas.

“¿Por eso me trajiste aquí? A mí no me gusta eso”, dice la mujer que ya tiene la edad para vacunarse contra COVID-19.