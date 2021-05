Hoy Estado de México – mayo 24, 2021

Alba Nevado fue contratada por una empresa como azafata de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) en Madrid, un evento, para lo cual se requería que llevara el uniforme de la empresa, pero cuando la llamaron para entregarle el uniforme, no le quedó, por lo que le sigirieron que se fuera a casa sin trabajar.

En un video Alba contó llorando lo sucedido y narró que el personal de la empresa Best Way le entregó un vestido unitalla como uniforme, el cual no le quedó, por lo que le dieron un pantalón de hombre (porque era más grande), pero tampoco le quedó.

Con lágrimas en los ojos la mujer narró que la hicieron sentir mal por su peso y que la trataron como una mujer con un problema, ya que es talla 46 en España, el equivalente a la talla 13 en México.

“Me dicen que lo sienten mucho, pero que me mandan a mi casa porque no puedo trabajar sin uniforme. Como si el problema fuera mío. Yo no quiero que me traten como si fuera un problema y como si mi imagen fuera lo único que sirviera para trabajar, en un puesto que sé que soy lo suficientemente válida como para estar, pero como no encajo dentro del canon de belleza que a día de hoy conocemos, pues no tienen una talla para mí. Por lo tanto, no puedo trabajar”.