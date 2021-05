Hoy Estado de México – mayo 07, 2021

En la segunda temporada de la serie que relata la vida de la fallecida cantante, Selena Quintanilla, y que comenzó el pasado 4 de mayo, se da un fortuito encuentro entre la estrella Beyoncé y Selena al interior de un centro comercial.

La plataforma Netflix ya tiene en su catálogo la segunda temporada de Selena, lo cual provocó gran emoción en los seguidores, debido a que, en esta nueva entrega, se podrá ver a la hermosa Beyoncé en escena.

Y es que Beyoncé, de 39 años de edad, reveló para MTV que Selena fue y sigue siendo una gran influencia para ella desde que inició su carrera como cantante.

Por lo que los fanáticos pueden disfrutar el emotivo encuentro entre ambas estrellas en el capítulo 6, de nombre “Los Más Bello”.

Beyoncé, a quien dará vida la actriz y cantante Giovanna Bush se encuentra con Selena interpretada por Christian Serratos en un estacionamiento de un centro comercial.

Pero Beyoncé se muestra asustada cuando habla con Selena. “Tú también eres cantante, dile. Beyoncé Knowles, es mejor que aprendas a no tener miedo de la gente si alguna vez quieres ser famosa también”, indica la madre de Beyoncé a su hija.

La cantante, originaria de Houston, hizo referencia a cuando se encontró con Selena.

“De hecho, conocí a Selena en el centro comercial The Galleria en Houston, pero no le dije mucho a Selena porque no era una celebridad y simplemente la vi y le dije: ‘Hola’ y me mantuve en movimiento”, comentó Beyoncé en 2007.

“Definitivamente al crecer en Texas, la escuché en la radio y creo que escuchar su álbum, aunque no sabía exactamente lo que estaba cantando, me ayudó en el estudio con mi pronunciación … Creo que ella es una leyenda y la admiro. Y tenía mucho talento, así que estoy muy feliz de que, aunque no sabía quién era yo, todavía estoy muy emocionada de haber tenido esa oportunidad “.