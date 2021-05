Arturo Callejo-mayo 06, 2021

Luis Alberto Carballo Gutiérrez, Delegado Distrital del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la entidad, acusó al presidente municipal de Xalatlaco, José Ángel René Reza Molina, de supuestos actos de corrupción y malos manejos en su administración, por lo que hubo acciones legales en contra del edil.

“Esto trajo como consecuencia que te expulsaran del partido, porque no vamos a permitir que personas como tú dañen el trabajo y compromiso de todos los que militamos en el Partido Verde, segundo, nunca exigimos cuotas a síndicos y regidores de tu administración, estas prácticas solo tú las conoces, tercero, respecto a la acusación directamente de sumarme a la nómina del ayuntamiento, niego enérgicamente esta calumnia porque a diferencia tuya soy una persona de valores y principios que nunca me prestaría a estos actos de corrupción”, argumentó.

En redes sociales agregó que es completamente falso, que el PVEM, haya pedido a Reza Molina, el 90 por ciento del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública y del Programa de Acciones para el Desarrollo, pues estos programas federales vienen etiquetados.

“Es completamente falso, porque todos estos recursos públicos vienen etiquetados y tienen reglas de operación específica, quinto, sobre los supuestos recursos que mencionas por la campaña de 2018, es completamente absurdo, ya que esa cantidad es superior al presupuesto que tiene el partido”, ahondó Luis Carballo.

En redes sociales también apareció Ana Rosario Cervantes Benítez, Sindica Municipal, quien externó que desde el 01 de 2019 y a la fecha, su objetivo ha sido el de trabajar cabalmente con las “responsabilidades que me han sido encomendadas y conforme a derecho, siempre es y será mi prioridad la ciudadanía xalatlaquense, desconozco todos los comentarios que formula y que a su consideración personal toma como campaña de desprestigio, su servidora, en el ámbito de mis atribuciones he dirigido los oficios y denuncias correspondientes ante el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de México, la Contraloría de la legislatura del Estado de México, la Auditoría Superior de la Federación, en donde he hecho de conocimiento todas las irregularidades que he detectado”.

Señaló que como Sindica Municipal de Xalatlaco, nunca ha recibido presiones del Partido Verde para aportar cuotas de su salario, “siempre se me ha permitido laborar conforme a mis propias decisiones y criterio propio”.

En tanto, Alhely Rubio, Secretaria Técnica de la Comisión Estatal de Honor y Justicia, indicó que en el primer año en el cargo como presidente municipal, se recibieron diversas quejas y pruebas contra René Reza Molina, “por lo que procedimos a tu expulsión formal frente a los órganos nacionales competentes, los ciudadanos del municipio de Xalatlaco te dieron su confianza y tú los defraudaste, desde el primer momento que iniciaste tu administración, la ciudadanía estuvo inconforme”.

La funcionaria presumió que hubo mal manejo de los recursos del municipio, además de que presumiblemente existieron irregularidades en las obras emprendidas por Reza Molina, “las renuncias masivas y las contrataciones irregulares y el despilfarro de recursos en temas no prioritarios”.

Para Efrén Ordoñez, candidato a presidente municipal de Xalatlaco, citó que el presidente municipal de Xalatlaco sabe que los “verdes vamos ganando y nos favorecen las encuestas y aunque cambies tres veces de partido, la gente ya está harta de tu actuar porque saben el tipo de persona que eres. Mejor ponte a trabajar y a terminar todas las obras inconclusas que tienes”.

Y es que por la mañana de este jueves, el alcalde José Ángel René Reza Molina, quien en 2019, llegó al poder abanderado por el PVEM y posterior a su expulsión se pasó a las filas de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), acusó en la ciudad de Toluca, que en 2019, la dirigencia estatal del PVEM, citó en la capital mexiquense a los presidentes municipales de Tepetlixpa, Polotitlán, Tenango del Aire y Amecameca, para decirles que habían más de 30 millones de pesos provenientes de la federación, de los cuales, cuatro millones le correspondían a Xalatlaco.

Agregó que se les informó que, de la suma global, el 90 por ciento debería regresar a las arcas del Verde Ecologista y el restante 10 por ciento a los municipios, por lo que él optó por no recoger los cuatro millones de pesos.

Además, indicó que la dirigencia estatal le pidió que Luis Carballo y 10 personas más fueran ingresadas a la nómina municipal, a lo que no accedió, aunado a que supuestamente al primer regidor, a la segunda y tercera regidoras, al cuarto regidor, al quinto regidor y a la sexta regidora, quienes están con él actualmente y cuando militaban en el Verde Ecologista, se les pedían cuotas de sus salarios, dinero que iría a parar supuestamente al partido del tucán.

Y fue el 7 de febrero, cuando Reza Molina es expulsado del Verde Ecologista, por ello, se pasó a Morena.