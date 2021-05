Arturo Callejo- mayo 06, 2021

En gira de trabajo por los municipios de Chapa de Mota, Villa del Carbón y Morelos, el dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), José Couttolenc Buentello, sostuvo que propondrá otorgar becas de tres mil pesos a estudiantes de escasos recursos en los niveles medio superior y superior, a cambio de trabajo comunitario y acciones a favor del medio ambiente que deberán realizar los estudiantes, esto con el fin de frenar el aumento de deserción escolar y desempleo.

También se ofrecerán mayores apoyos a las empresas que contraten jóvenes estudiantes y que conformen el 35 por ciento de la plantilla laboral de las empresas.

Y es que en el Estado de México han aumentado los niveles de deserción en un 11.8 por ciento para el nivel medio superior y casi un 10 por ciento para el nivel superior.

“Si bien la educación es un derecho humano protegido por un amplio marco jurídico a nivel nacional e internacional, en la realidad no todos tienen acceso a ella, puede ser por la falta de interés, o bien, por la necesidad de trabajar o no contar con los recursos económicos suficientes, no lo digo yo, lo arrojan los datos del INEGI”, expresó Couttolenc Buentello.