Manuel López – mayo 04, 2021

Tras la tragedia ocurrida anoche en la Línea 12 del Metro, usuarios del sistema denunciaron grietas y aparentes fallas estructurales en la estación Pantitlán, una de las más concurridas en la zona oriente del Valle de México.

En las trabes que sostienen las vías elevadas de la Línea 9, por ejemplo, los pasajeros contabilizaron al menos cinco separaciones de hasta 20 centímetros entre columnas que consideraron como “una bomba de tiempo” si no son atendidas por las autoridades.

¿No tiene riesgo luego de lo que pasó ayer?, se le preguntó.

Otros pasajeros afirmaron que los daños ya han sido reportados desde hace varios meses a los responsables de la estación, pero a la fecha sólo en algunos puntos el personal colocó polines de madera para sostener las estructuras de manera provisional.

Los pasajeros lamentaron la muerte de las 24 personas que se han contabilizado al momento en la Línea 12, y pidieron a las autoridades la revisión urgente de las estructuras dañadas en la estación de Pantitlán para evitar un accidente similar.

“La verdad si nos da temor viajar por esta (línea) de la 9, está muy retrasado el sistema y no le dan mantenimiento. Hay veces que los vagones nos dan temor de que se descarrilen porque ya vienen muy llenos”, reconoció Lilia Villavicencio, vecina de Chimalhuacán que diariamente tiene que utilizar el sistema para dirigirse a su trabajo como guardia de seguridad en el Hospital General Siglo XXI .

“Hay veces que prefiero viajar en la Línea 1, a pesar que es pasar por Balderas y me regreso porque me hago menos tiempo porque aquí es el caos diario. (En el accidente de la línea 12) obviamente que hay un responsable, desde quien mandó a hacer esa obra, quien aprobó y finalmente que no se laven las manos que nadie tuvo la culpa”, agregó.