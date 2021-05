Hoy Estado de México – mayo 12, 2021

Al considerarla la mejor opción para liderar el gobierno de Huixquilucan, más de seis mil militantes y simpatizantes de la coalición Juntos Haremos Historia, conformada por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y los partidos del Trabajo (PT) y Nueva Alianza, se sumaron este miércoles a la candidatura panista de Romina Contreras Carrasco.

Liderados por Gamaliel Valdés, precandidato del PT a la presidencia municipal de Huixquilucan, quienes hasta hoy eran militantes de oposición, aseguraron que el proyecto de la candidata panista, está respaldado con los resultados que los gobiernos panistas han tenido en Huixquilucan en los últimos seis años, lo que la convierte en la mejor opción para este municipio.

Al reunirse con vecinos de la comunidad San Juan Yautepec, Gamaliel Valdés señaló que tomaron esta decisión porque la candidatura de Romina Contreras es la única que representa un proyecto serio, de experiencia y que apuesta por el bien y la protección de la gente, y que se palpa con la ciudadanía y en las encuestas, donde aseguró que el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, apenas tiene once puntos y va en descenso.

Romina Contreras agradeció la adhesión de Gamaliel Valdés y sus simpatizantes de las tres zonas del municipio a este proyecto político, en el que, dijo, hay apertura para todas las personas que quieran sumarse a un gobierno, a partir del 01 de enero de 2022.

Aseguró que su gobierno será de resultados y tiene el objetivo de seguir avanzando por el bienestar de los huixquiluquenses.

“Esto no se va a detener, porque no vamos a dar ni un paso atrás y vamos a defender a nuestro municipio, votando este 6 de junio. No queremos que se vaya a perder todo lo que se ha logrado. Somos personas profesionales y por eso tenemos que salir a votar», comentó.