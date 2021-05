Arturo Callejo- mayo 03, 2021

Luego de militar por tres décadas en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Diana Ayala Albarrán, se sumó a la campaña del candidato a la presidencia municipal de Toluca, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, quien es abanderado del partido Movimiento Regeneración Nacional.

“Necesitamos gente honesta, desinteresada, comprometida con la ciudad, nosotros hemos visto cómo Toluca ha estado en un gran rezago, es una vergüenza nuestras calles, el caminar entre la basura que fue por muchos años, el que tuvieron la oportunidad de servir y no lo hicieron, la movilidad sigue siendo un pendiente para Toluca, Toluca es la quinta metrópoli del país, por Toluca pasan un millón de usuarios y Toluca sigue rezagada en el tiempo, los semáforos no se coordinan, no se coordinan las instituciones, queremos mejorar las condiciones de la ciudad, pero sobre todo, que se materialicen, ya estamos hartos de los mismos discursos de siempre”, acentuó la ahora morenista.