Jesús Hernández – mayo 04, 2021

La adquisición de 120 nuevas patrullas en los primeros cien días de gobierno, así como la instalación de más cámaras de videovigilancia y de arcos detectores de placas en las entradas y salidas del municipio, forman parte de los compromisos en materia de seguridad que asumió la candidata del Partido Acción Nacional (PAN) en Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco.

“Este municipio antes tenía muy pocas patrullas, no tenía ni siete y ahora tiene una cantidad muy grande de patrullas, tiene casi 200, y yo me comprometo a que, en los primeros cien días de gobierno, se compren 120 patrullas más, así como también a contratar a mayores elementos de seguridad y que haya más cámaras de videovigilancia”, resaltó.

Al desayunar con vecinos de la parte alta de Magdalena Chichicaspa, en la zona tradicional de Huixquilucan, a donde acudió la ahora senadora perredista Xóchitl Gálvez Ruíz, la panista se comprometió a seguir realizando los esfuerzos necesarios para mantener un municipio seguro, pues aseguró que, en los últimos años, la incidencia delictiva ha disminuido en cerca de 40 por ciento en esta localidad del Valle de México.

Ahí, aseguró que su objetivo es fortalecer el monitoreo de las calles y realizar acciones preventivas para evitar la comisión de delitos en el territorio, por lo que se busca robustecer las capacidades del Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C-4) de Huixquilucan, a través de la instalación y conexión de nuevas cámaras de seguridad ey de arcos carreteros en el territorio.

“En mí pueden tener un proyecto que sí va a funcionar, que no va a endeudar al municipio, como lo hicieron los gobiernos anteriores. No sé si ustedes sepan, pero mensualmente se pagan 10 millones de pesos de deudas que dejaron los que estuvieron antes, que sin conocimiento o sin dudarlo, endeudaron al municipio, y todos los impuestos que ustedes pagan, se destinan para pagar los errores que ellos tuvieron, porque yo cuando llegué al municipio no vi grandes obras, ni tampoco centros de desarrollo comunitario, ni consultorios médicos, ni tampoco jardines de niños que estuvieran en óptimas condiciones”, afirmó.