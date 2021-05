Arturo Callejo-mayo 26, 2021

Derivado de que la semana pasada no llovió y muy posiblemente no lloverá los siguientes días en la Cuenca de Cutzamala, la situación de sequía se agravó para las presas Miguel Alemán, en Valle de Bravo, en la de Villa Victoria y en la de El Bosque, que dotan de agua al Sistema Cutzamala, informó Víctor Bourguett Ortiz, director general del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México.

Informes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), señalan que hasta ayer las tres presas estaban a un 39.7 por ciento de su llenado.

Este es el nivel más bajo en lo que va del año, ya que en enero los tres cuerpos de agua registraron bajos niveles con un 57.7 por ciento, un mes después el porcentaje de llenado fue de 52.96, mientras que en marzo fue de 46.75 por ciento y en abril de 42.6 por ciento.

“La semana pasada estábamos ligeramente optimistas dado que habíamos tenido lluvias en la semana desde hace 15 días; sin embargo, toda la semana pasada no tuvimos precipitaciones, a pesar de que algunos científicos habían dicho que ya se había ido la sequía, pues no, no nos llovió y esta semana apunta a que tampoco tendremos buenas lluvias”, señaló el directivo.