Hoy Estado de México – mayo 19, 2021

La actriz mexicana Salma Hayek reveló que, en 2020, cuando iniciaba la pandemia por Covid-19, se realizó una prueba del virus que dio positiva, por lo que fueron momentos muy complicados para ella, pues tuvo que luchar con todo por salvar su vida, así lo dijo en entrevista con la revista Variety

“Mi médico me suplicó que fuera al hospital porque estaba muy mal”, indicó la veracruzana, quien no permitió en ningún momento que la llevaran a hospitalizar. «Dije no gracias. Prefiero morir en casa’”.