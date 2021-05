Hoy Estado de México – mayo 26, 2021

La tarde de este martes fue difundido otro audio en el que la candidata a la presidencia municipal de Metepec, Gabriela Gambia, amenaza nuevamente a la hija del candidato de la coalición “Va por el Estado de México” conformada por el PRI-PAN-PRD, Fernando Flores y los hijos de otra persona.

La alcaldesa con licencia de Metepec, que está en busca de la reelección, asegura que ella los trancazos los da certeros, al tiempo que amenaza a su contrincante Fernando Flores que no se le olvide que tiene una hija.

En la grabación la candidata de la coalición conformada por Morena, PT y Nueva Alianza, también advierte que no se le olvide a “Vargas” que tiene hijos, esto en posible referencia a Enrique Vargas del Villar, presidente de la Comisión Política del PAN Estado de México.

Tal vez te interesa:

“Entonces vuelvo a lo mismo, no le resultó porque cuando… ok, aquí en la casa del jabonero, puta, el que no cae resbala, cuando yo harté, después de dos días, di el puto manotazo, se calló todo mundo… No quise sacarlo porque sabía de dónde venía el golpe. Yo los trancazos los doy certeros, nada más escogieron un precandidato que tiene la puta colota mal pedo, eh. Este Flores, que no se le olvide, también tiene una hija eh, a Vargas que no se le olvide, también tiene hijos”, amenazó.