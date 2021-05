Hoy Estado de México – mayo 26, 2021

Después de que el actor Luis de Alba defendiera a Carmen Salinas al enterarse de que Enrique Guzmán la había amenazado, el comediante dio a conocer si esta situación provocó un distanciamiento de su amigo Enrique.

De Alba afirmó que el proceder del abuelo de Frida Sofía, fue a causa de un impulso, situación que por supuesto no justifica.

“Estoy segurísimo que no lo hizo de corazón. No debió hacerlo. Carmelita sí tuvo temor. Igual que Gustavo Adolfo, también me dio mucho coraje. Me decían ‘no vayas a decir nada’, cómo no, le dije que le bajara a su volumen, porque él sabe que somos amigos, sigo siendo su amigo”.