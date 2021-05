Arturo Callejo-mayo 25, 2021

Fernando Flores Fernández, candidato a presidente municipal de Metepec, representando a la coalición PRI-PAN-PRD, reiteró que presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en contra de la también candidata a la alcaldía, Gabriela Gamboa Sánchez, quien es abanderada de la coalición Morena-PT-NA y la responsabiliza de lo que le pueda suceder a su esposa e hija y a su personal de campaña.

“Presenté la denuncia con los siguientes propósitos, primero, para deslindar responsabilidades y poner todo en manos de las autoridades, segundo, para solicitar la protección de las autoridades para mi familia, en particular para mi hija y esposa, tercero, para continuar con mi campaña de propuestas en todo el territorio de Metepec”, indicó el priista.

Con relación a la grabación en la que supuestamente la candidata amenaza con hacerle daño a la hija de Fernando Flores, éste aseguró que es la voz de Gamboa Sánchez, “y ella misma lo reconoce y justifica el lenguaje de violencia de género que utiliza en ese audio, yo hice una denuncia de hechos para deslindar responsabilidades, ahora le toca a ella demostrar que no se refería a mi hija y que no la amenazó.

“Sobre los calificativos a mi persona lo único que debo decir es que la que miente es ella y la que trajo una mafia que no es de Metepec es ella, con esa mafia desvían recursos públicos para pagar contratos a empresas que no existen, yo sí voy a demostrar que ella ha desviado recursos públicos de Metepec para pagarle a empresas fantasmas, ha usado el presupuesto de Metepec para desviar dinero”, aseveró Fernando Flores.

Agregó que los señalamientos que ha hecho Gabriela Gamboa Sánchez, son una reacción a lo que es evidente, “la gente ya no la quiere como presidenta de Metepec y se lo vamos a demostrar el próximo 6 de junio”.

Desde ayer lunes, Fernando Flores solicitó al gobierno estatal seguridad para su esposa, hija y para él y hasta la mañana de este martes estaba a la espera de que le sea otorgada.

“Y lo que le suceda a cualquier miembro de mi familia es responsabilidad de la señora Gamboa. En este momento mi hija no me va a seguir acompañando, (en sus giras proselitistas), porque obviamente, imaginen ustedes a una adolescente de 20 años que de repente se entera por un audio de que está siendo amenazada de muerte, no va a seguir mi hija”, concluyó.