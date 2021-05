Osvaldo Müller- mayo 03, 2021

Este lunes las lecherías LICONSA del municipio de Ecatepec no fueron abastecidas y con ello los beneficiarios se quedaron sin surtir sus dotaciones.

Desde las 6 de la mañana los usuarios acudieron a estos sitios para obtener la leche, pero se llevaron una sorpresa, pues esta nunca llegó.

“No hubo quien nos trajera leche, no hay transporte. El día de hoy no va a haber, no sabemos si el día de mañana, esperemos que ya el día de mañana nos traigan leche”, informó una de las encargadas de estos lugares.