Hoy Estado de México- mayo 21, 2021

Ninel Conde se dejó ver públicamente en Los Ángeles, luego de que hace unas semanas su esposo Larry Ramos fue detenido en Miami acusado de “violación por conspiración por cometer fraude postal y fraude electrónico”, por una cantidad que asciende a 22 millones de dólares.

Sin embargo, prefirió no hablar sobre su marido ni la situación legal que enfrenta por las acusaciones de fraude, y sólo se limitó a decir:

Por lo que al parecer sólo está enfocada en su carrera, y no quiere hablar públicamente sobre la situación jurídica en la que se encuentra su esposo.

“Yo no estoy evadiendo, simplemente soy sabia, para no agarrar los dardos del enemigo, no me refiero enemigo humano porque yo soy una persona muy espiritual y sé que hay un bien y hay un mal, entonces esos dardos que a veces te utiliza a ti o utiliza a otro no los tomo, yo tomo las cosas bonitas de gente de bien, y esas las absorbo y aquí estoy”, señaló sin mostrar preocupación por Larry Ramos.