Hoy Estado de México – mayo 04, 2021

José Couttolenc Buentello, dirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Edomex, habló sobre las cualidades de Carlos Marín, y la excelente labor que se ha efectuado en Atizapán de Zaragoza al tiempo que reconoció sus propuestas de “carne y hueso”.

“Hoy en día vemos en Atizapán unos gobiernos que no han dado resultados, unos políticos que a todas luces ya no tienen qué prometer, tuvieron la oportunidad de cumplir lo que prometieron y no la hicieron y con el Doctor nos sentimos muy contentos porque sin duda creemos que tenemos la mejor opción porque, así como todos nuestros candidatos, sus propuestas son de carne y hueso”.