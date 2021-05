Hoy Estado de México – mayo 1, 2021

Ya se anunció que esta semana inicia la vacunación contra COVID-19 para la población de 50 a 59 años de edad, quienes deberán estar atentos para la fecha que les toca inocularse, así como si pudieran presentar reacciones después de aplicarse el biológico.

Este grupo de población aún es muy activo en cuanto a reuniones o celebraciones por lo que algunos se preguntan si pueden beber tras haberse vacunado o cuánto tiempo después pueden tener relaciones sexuales.

En algunos módulos el personal de salud recomienda no beber alcohol dentro de los 15 días subsecuentes a vacunarse contra el virus SARS-CoV-2, pro diversos estudios científicos revelan que una a dos copas o cervezas no le harán nada a tu cuerpo tras vacunarte contra la COVID-19.

“Si realmente es un bebedor moderado, entonces no hay riesgo de tomar una copa después de vacunarse”, dijo Ilhem Messaoudi, director del Centro de Investigación de Virus de la Universidad de California al medio The New York Times.

Aunque los científicos piden tomar esta información con precaución, puesto que en el caso de los bebedores que consumen alcohol en exceso desde hace años, sí pueden registrar un efecto negativo con respecto al efecto de la vacuna.

¿Y el delicioso?

Los médicos y científicos señalan que hasta el momento no hay contradicciones para tener relaciones sexuales después de aplicarse la vacuna, aunque no recomiendan esta actividad sexual si es que se presenta fiebre, cansancio o dolor muscular como reacción a la vacuna contra el nuevo coronavirus.