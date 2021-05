Ana Lilia Gómez- mayo 24, 2021

Como parte del proyecto político de David Sánchez Isidoro, candidato a la presidencia municipal por la coalición Va por Coacalco conformada por el PRI-PAN-PRD, es impulsar el desarrollo económico, mejora de servicios públicos, fortalecimiento de la infraestructura y obras públicas, entre otros rubros.

Entre sus propuestas de trabajo que llevará a cabo de llegar a la presidencia municipal, apoyará al comercio a través de la apertura de una Ventanilla Única, para simplificar trámites en la instalación de negocios de bajo impacto, esto contribuirá a combatir los abusos de autoridad y al crecimiento de las unidades económicas.

Dijo que en el municipio hay más de 10 mil unidades económicas, por ello, como parte de este proyecto se creará un tabulador para generar cuotas accesibles y adecuadas a cada tipo de negocio, pues una de las quejas que ha recogido de los comerciantes es que en el último año los cobros por los permisos se han triplicado.

Estas acciones, agregó, promoverán un círculo virtuoso, pues se evitará la corrupción, crearan empleos, fomentará el emprendimiento y lo recaudado se destinará a la mejora de los servicios públicos.

Ante los miles de empleos que se han perdido en los últimos meses a raíz de la pandemia por COVID-19, Sánchez Isidoro propone como estrategia para la reactivación de la economía local la gestión de apoyos fiscales para las micro, pequeñas y medianas empresas, así como talleres gratuitos para emprendedores en temas administrativos como ventas, inventarios y costos entre otros.

En el rubro de atención a las mujeres, se proyectan dos estancias infantiles, para que puedan dejar a sus hijos en espacios seguros y adecuados mientras ellas salen a trabajar.

En materia de obra pública y movilidad, el candidato informó que gestionará la construcción de un puente vehicular, las tres opciones contempladas son a la altura de Parque Residencial Coacalco, la ampliación del puente Juan Pablo II y la avenida Mexiquense, esquina con la carretera Coacalco-Tultepec. Tres puntos que actualmente registran congestionamientos viales.

Sus acciones también se enfocarán en el rescate de espacios públicos con juegos infantiles, aparatos de ejercitación al aire libre y barras de calistenia, para que las familias cuenten con lugares para el sano esparcimiento.

Deportivo Villa de las Flores

Debido a la controversia que he generado por el Deportivo Villa de las Flores, obra que inició en su administración municipal, David Sánchez señaló que han inventado que lo había vendido o concesionado, hecho que negó y aseguró que los gobiernos siguientes sólo debieron darle continuidad a este proyecto que fue pensado como un deportivo de alto rendimiento y hoy, después de la rehabilitación por parte del actual gobierno municipal, se redujo a “un bonito parque”.

“Es lamentable que exista mediocridad de los gobiernos en turno, pensando en que no construyan una obra y en que no le den continuidad pareciera que le hacen daño al presidente que se fue. La verdad es que no me hacen daño a mí, le hicieron un gran daño a la población”, comentó.