Jesús Hernández – mayo 10, 2021

En el marco del Día de la Madre, la candidata del Partido Acción Nacional (PAN) a la presidencia municipal de Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco, aseguró que, de obtener el triunfo el próximo 06 de junio, su administración mantendrá los apoyos económicos para las madres solteras y promoverá incentivos para mujeres emprendedoras, con el fin de que puedan seguir ayudando a sus familias.

Durante una reunión con vecinos de la comunidad de San Francisco Dos Ríos, Romina Contreras aseguró que, como parte de sus compromisos de campaña hacia las mujeres, también se fortalecerá la atención en la Clínica y el Albergue Mater Dei, con el objetivo de que la población tenga instalaciones médicas en donde atenderse y dar a luz de una manera segura, con el apoyo de personal médico especializado.

Durante su recorrido por esta comunidad y por La Pera, la candidata panista indicó que, a diferencia de sus contrincantes políticos, ella cuenta con trabajo que la respalda, así como con obras que respaldan el trabajo que ha hecho, en beneficio de la gente.

«Yo sé que hay obras que me respaldan, yo sí tengo trabajo de atrás que está presente, a la vista de todos y cada uno de ustedes, pues desde que entre al DIF no me senté en mis laureles, sino que, desde el día uno, nos pusimos a trabajar y a construir, a crear, a dar una respuesta rápida a las necesidades de los huixquiluquenses en la medida de lo posible y así seguiremos trabajando por las mujeres, por los niños y también por los adultos mayores», apuntó.