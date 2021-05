Arturo Callejo- mayo 04, 2021

Panorama desalentador es el que prevén para el Día de las Madres comerciantes de flores del mercado Benito Juárez García, en Toluca, pues, por un lado, el costo de la flor se incrementó para ellos en los mercados de Tenancingo y Villa Guerrero y, por otro, la gente no tiene dinero para pagar una docena de rosas en 120 pesos.

“La verdad las ventas estarán como al 30 por ciento porque no hay venta y la flor está cara, la gente no tiene dinero, está difícil la situación, la docena de rosa la estaré dando entre 100 y 120 pesos y la gente se le hace caro, el precio es caro, pero para este fin de semana puede estar hasta en 200, 180, 150 pesos, dependiendo la calidad también, ya son meses aquí que está difícil la situación”, refirió el comerciante Leopoldo Hernández.

Al encontrar al señor Eleazar, coincidió con su compañero, al decir que está muy cara la flor y quien sabe cómo se vaya a poner en estos días, “se va a poner canijo por lo mismo y la gente casi no paga, para meterle dinero es mucho el riesgo para nosotros porque no se sacaría, se sacaría lo que se invierte, porque venta, venta, así, ya no son como antes, antes sí se vendía, se sale a la par. Allá en Tenancingo vamos a La Finca y ellos esperan esta fecha y suben el precio y se tiene que comprar y aquí la gente no paga, se les hace caro 120 la docena de rosa que es lo que más se vende”.