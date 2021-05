Osvaldo Müller – mayo 22,2021

La cantina familiar “el barrigón”, es uno de los lugares que Andrés “N”, el presunto feminicida serial de Atizapán, mencionó en su declaración ante el agente del Ministerio Público que fue el lugar donde conoció a dos de sus víctimas identificadas como Flor Ninive y Rubicela “N”, en los años del 2016 y 2019, ya que ahí trabajaban.

El dueño y los trabajadores del lugar ubicado en la calle Zahuatlán, en el centro del municipio de Tlalnepantla, negaron que ambas mujeres hubieran laborado ahí; sin embargo, informaron que, si recuerdan a Floricel, pues dejó abandonada su motocicleta sobre la calle “La única que yo me acuerdo que, si fue, fue la muchacha que dejó una motocicleta ahí. Entonces, se metió aquí y duró como unos 15 minutos más o menos, se salió y se fue caminando para allá, la que dicen que hacia uber”, señaló Hugo Martínez, propietario de la cantina.

La familia acudió a este centro de diversión a los pocos días de la desaparición de la femenina y acompañados por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), llevaron a cabo la revisión de las cámaras de seguridad.

Las imágenes revelaron que efectivamente Rubicela llegó sola y se retiró de la misma manera; “Cuando sucede que vino su mamá y su hermana, ellas mismas vieron, constataron que aquí no trabajaba, vino la judicial porque ellas fueron a levantar el acta y no sé qué, vino la judicial. Entonces, estuvimos todos viendo las cámaras y ya con la usb les dimos todo”, apuntó el empresario.

Debido a que el flujo de clientes es constante, nadie recuerda haber visto por la zona a Andrés Filomeno “La verdad no, mire, yo casi estoy en la mañana, rara vez estoy en las tardes, pero a mí no se me hace conocido. Ya anduve con varios compañeros de las cantinas y no, ya pregunté en el rastro, porque dicen que trabaja en el rastro y no es conocido, ósea, cliente asiduo no era de aquí, ósea, yo creo que siendo asesino así no se daba a conocer en ningún lado ¿verdad?”, finalizó Armando.

Una de las hipótesis que se ha establecido, es que el adulto mayor contactó a Flor Ninive y Rubicela, a quienes en diferente momento citó muy cerca del establecimiento para evitar dejar algún rastro y posteriormente se trasladó con ellas a su domicilio ubicado a 9.2 kilómetros sobre la calle Margaritas de la colonia Lomas de San Miguel, en el municipio de Atizapán.

Al llegar a la vivienda asesinó a las mujeres, a quienes les enterró un cuchillo en el corazón y posteriormente cercenó sus cadáveres, los cuales enterró en el piso de la cocina.

Las autoridades continúan trabajando en la casa del presunto feminicida y hasta ahora se han logrado encontrar diversos restos óseos que ya están siendo sometidos a los análisis correspondientes, a fin de identificar a las víctimas.