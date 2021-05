Manuel López – mayo 7, 2021

A unas horas de que culmine la vacunación de la segunda dosis anti Covid para adultos mayores de 60 años, las sedes que fueron habilitadas en el municipio de Nezahualcóyotl, segundo con más contagios en todo el territorio estatal, lucen semivacías.

En la explanada municipal, una de las seis sedes que se instalaron en esta demarcación, sólo una de las dos carpas registra poca demanda de abuelitos, quienes acudieron para recibir su segunda inyección, y completar así, su esquema de inmunización.

La señora Beatriz Gutiérrez prefirió asistir a esta sede en el último día de aplicación para evitar padecer los tiempos de espera que se prolongaron hasta por dos horas al inicio de la inmunización y las aglomeraciones que desquiciaron las calles.

“Es mejor venir al último, como dicen, los últimos serán los primeros. Fue muy rápido, vengo llegando y me tocó silla, ya ahorita me recogieron papeles y todo eso y ya me van a vacunar. La verdad ahorita si no hay nada de gente”, explicó.