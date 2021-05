Hoy Estado de México – mayo 15, 2021

Las compañías de streaming como Netflix, Amazon y Disney+ harán todo lo que esté a su alcance para que los usuarios no compartan más las contraseñas de sus cuentas, esto a través de un decreto.

Se dice que el hecho de compartir las contraseñas representa un gasto para los servicios de streaming, podría decirse que varios miles de millones de dólares anuales por cada acceso compartido o bien, perdido, siendo un problema para esta industria que produce casi 120 mil millones de dólares al año, sin embargo, es necesario darle atención, ya que los gastos en nueva programación han incrementado.

Por ejemplo, la producción The Lord of the Rings (El señor de los anillos), próxima serie que se transmitirá por Amazon costará 450 millones de dólares en su primera temporada, de acuerdo con algunos reportes, esto es, más de cuatro veces el costo de una temporada de Game of Thrones de HBO.

“Francamente la industria ha estado gravitando hacia eso, es una cuestión de tiempo, no de si será”, comentó el analista de CFRA Tuna Amobi. “El paisaje parece bastante establecido en términos de esos nuevos participantes, así que parece que es un buen momento para tener un mejor control de los suscriptores”.

Cabe mencionar que el pasado mes de marzo algunos usuarios de Netflix recibieron mensajes donde se les solicitaba colocar su cuenta con un código que les era enviado por medio de su correo electrónico o mensaje de texto, sin embargo, podían hacerlo más tarde; pero Netflix no dio a conocer cuántos usuarios participaron en esta prueba y tampoco si fue únicamente en Estados Unidos o en otras partes.

Netflix continúa como el servicio más grande de streaming con más de 200 millones de suscriptores en todo el mundo. no obstante, han aparecido nuevos competidores como Disney+, que es más económica y de inmediato llegó a los 100 millones de suscriptores en menos de dos años.