Hoy Estado de México – mayo 5, 2021

Camila es víctima de violencia por parte de sus padres, quienes la golpean, o al menos eso es lo que denunció la pequeña en un mensaje escrito en un cartón de envases de cerveza.

El mensaje fue descubierto por la encargada de un expendio de cervezas ubicado en la colonia Allende de la ciudad de Nueva Rosita en el municipio de San Juan de Sabinas, en la Cuenca Carbonífera de Coahuila.

El recado es un llamado de auxilio, sobre todo porque la niña, que dice llamarse Camila, expresó que se quiere morir.

La mujer que halló el mensaje dio a viso a la Procuraduría de los Niños Niñas y la Familia (PRONNIF), dependencia que inició las averiguaciones para dar con la niña que habría escrito el mensaje de auxilio.

“Mi papá Juan me regaña, mi mamá Isabel me pega, se enoja. Además me quiero morir. Soy Camila”, se puede leer en el mensaje con el cual la pequeña pide ayuda.