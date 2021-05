Hoy Estado de México – mayo 01, 2021

Olalla López Arreaga nació en 1916 y vive en Nuevo León, con más de 100 años y atada a una cama por haberse roto la cadera, no fue candidata para recibir la inmunización anticovid, debido a que su CURP tiene un error en su fecha de nacimiento, por lo que legalmente sólo tiene 4 años de edad.

Desde el primer sector de la colonia Urbi Villas del Rey, en Monterrey, su nieto Giovanni Conde García platica la situación de su abuelita.

Asegura que realizó el registro para que fuera vacunada, sin embargo, el sistema no la aceptó, pues según su CURP tiene 4 años, pues el año que se registró en el documento es el 2016, por lo que la cita para aplicarle el biológico, fue cancelada.

El nieto de la mujer explica que, a pesar de haber informado a las autoridades sobre el estado de salud de su abuela, no le han podido aplicar la vacuna.

«Nos dicen que nos debemos esperar a nuevas vacunas o instrucciones. Ella no puede caminar porque se quebró la cadera, por su edad ya no se puede operar y soldó mal, y por tal motivo no la podemos mover; ya hemos llamado varias veces y nos indican que el sistema no la tiene registrada, el sistema los tiene registrados a partir del año 1920 en adelante, así nos expusieron».